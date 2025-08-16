Bandidos atiram e tentam matar policial militar de folga na zona norte de SP

Um policial militar de folga foi abordado por três criminosos em motos na zona norte da cidade São Paulo. A vítima, que foi agredido várias vezes, tentou disparar contra os homens, mas a arma falhou. Eles roubaram a corrente de ouro e a pistola do agente antes de fugir. A perícia está no local coletando evidências, enquanto a polícia busca os suspeitos na área. Vizinhos acionaram as autoridades e há patrulhas nas proximidades.



