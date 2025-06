‘Bandidos trapalhões’ falham em plano de sequestrar homem, e um deles é preso em seguida

A vítima de uma tentativa de sequestro recebeu uma mensagem pedindo um orçamento. Ele descobriu que caiu em uma emboscada quando o homem de 56 anos chegou até o local. Nas imagens de câmera de segurança, os homens colocaram a vítima no banco de trás e tentaram sair com o carro. Algo na parte eletrônica do veículo não funcionou, e eles não conseguiram dar a partida. A vítima, percebendo a confusão, tentou sair do veículo. Em seguida, dois tiros são disparados. O homem conseguiu fugir sem ferimento. Um dos bandidos trapalhões foi capturado logo na sequência e afirma que eles queriam praticar um sequestro relâmpago.



