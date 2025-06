Brasileiro chefe do PCC na Bolívia foge da prisão de segurança máxima pela terceira vez

Pela terceira vez, o brasileiro chefe do PCC na Bolívia escapou da prisão. Ele estava em uma área de segurança máxima. Felipe Edvaldo Menezes Iglesias, também conhecido como Tocha fugiu do presídio de Chonchocoro, em La Paz. Os agentes penitenciários só notaram que o criminoso não estava no local quando fizeram uma revista de rotina. A primeira fuga do líder da facção PCC aconteceu em 2022. No ano seguinte, mais uma fuga. Recapturado, dois anos depois, ele voltou a fugir. A polícia da Bolívia está nas ruas buscando encontrar um dos criminosos mais perigosos da facção.



