Brasileiro foragido da Interpol é preso perto da fronteira em Foz do Iguaçu (PR)

A polícia prendeu um dos homens mais procurados do Brasil. Fernandes Nogueira Barros, de 37 anos, estava na lista vermelha da Interpol, procurado em mais de 190 países. Fernandes foi encontrado com um fuzil na região de Foz do Iguaçu, perto da fronteira. Segundo a polícia, ele é um dos suspeitos de planejar a morte do professor Fábio Calegari. Ele foi executado a tiros saindo de casa após entrar na Justiça contra o antigo trabalho, pedindo R$ 300 mil em direitos trabalhistas. Alan, o dono da empresa processada, chamou Fernandes e eles planejaram o crime.



