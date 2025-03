Briga de casal acaba com casa incendiada e sogra morta na zona leste de São Paulo

Uma briga de casal terminou com a casa incendiada de uma mulher morta na zona leste de São Paulo. Tudo começou quando Mariana e Cristôny brigaram em casa. Cristôny pegou as coisas e foi para a casa dos pais dele. Porém, Mariana chamou a tia e foi à casa dos sogros. Elas não encontraram Cristôny, mas botaram fogo na casa e fugiram. O local ficou totalmente destruído. A sogra dela, Cristina dos Santos, de 55 anos, teve 85% do corpo queimados e morreu dias depois, no hospital.



