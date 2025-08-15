Briga de sócios por império de restaurantes acaba em morte de filho de empresário

O empresário Adevaldo, dono de uma rede de restaurantes de luxo em São Paulo, perdeu o filho Brenno, de 24 anos, assassinado a tiros por um antigo amigo da família. O crime aconteceu na cidade natal do empresário, no interior da Bahia, durante uma festa tradicional. Segundo a investigação, o autor dos disparos é Marlúcio, ex-sócio de Adevaldo, que teria agido após uma discussão entre o empresário e antigos parceiros de negócios. Testemunhas afirmam que Brenno tentou apaziguar o conflito antes de ser baleado. Marlúcio foi preso, mas o pai da vítima acredita que outro ex-sócio, Jardel, também participou do crime.



