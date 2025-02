Briga de vizinhas: mulher recebe ligações macabras e ameaças de morte pelo interfone

Larissa diz sofrer a cerca de um ano e meio com ameaças da vizinha feitas durante a madrugada pelo interfone. O Cidade Alerta foi até o prédio onde elas vivem, no centro de São Paulo, em outubro de 2023, quando Larissa ficou toda machucada após ser atingida no braço, no peito e na região do pescoço por uma vizinha identificada como Marta. A mulher usou um canivete disfarçado de caneta para atacá-la. Agora a vítima procurou a nossa produção para dizer que nada mudou. Ela até conseguiu uma medida protetiva, que deveria manter a vizinha a 500 metros de distância.