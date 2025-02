Briga de vizinhos: moradores acusam síndica de desviar dinheiro de condomínio em São Paulo

Valdilene é síndica de um condomínio no bairro Cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo. Os moradores a acusam de desviar dinheiro do caixa para aproveitar a vida. O suposto desvio foi notado pela tesoureira, que está no cargo há apenas quatro meses. Recentemente, Valdilene depositou R$ 18 mil na conta do condomínio, como se estivesse devolvendo o valor. Os moradores exigem que ela deixe o cargo e a acusam de não seguir as regras para uma nova eleição. Vídeos gravados durante uma das brigas mostram um bate-boca na porta da casa da síndica. O Cidade Alerta foi até o condomínio para entender o que está acontecendo. Acompanhe!



