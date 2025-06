Briga de vizinhos: mulher procura ajuda após pitbull da vizinha invadir sua casa diversas vezes

Moradores de uma casa em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, estão incomodados com o pitbull da vizinha que invade o quintal deles. Depois de uma obra feita pela moradora, identificada como Tatiane, as lajes ficaram praticamente da mesma altura e nenhum muro separa os imóveis. Agora, Ana Paula precisa deixar seus filhos trancados para não correrem nenhum risco. Ela revelou que procurou a vizinha para resolver, mas a mulher foi rude. A Doutora Condomínio foi até lá com o Cidade Alerta para encontrar uma solução. Acompanhe!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!