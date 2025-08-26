Briga de vizinhos: síndico de condomínio é atacado com barra de ferro por casal de moradores

Imagens registraram uma briga em um condomínio no interior de São Paulo envolvendo o síndico e um casal de moradores. O vídeo mostra o momento em que Felipe, o síndico, desceu da moto e foi agredido por Éverton, que desferiu socos e o atingiu com uma barra de ferro. No chão, o síndico ainda foi provocado por Jaqueline, esposa do agressor. Felipe afirmou ter sido atacado após aplicar uma multa por barulho, enquanto o casal alegou perseguição e acusou o síndico de racismo. Outros moradores também relataram conflitos no condomínio. Denise relatou que instalou uma câmera após desentendimentos com uma vizinha, mas foi orientada a retirá-la pelo síndico.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!