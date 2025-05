Briga entre melhores amigas quase termina em tragédia por conta de dívida no interior de São Paulo

Uma briga entre melhores amigas quase terminou em tragédia devido a uma dívida no interior de São Paulo. Claudiane é comerciante e Rafaela foi até a loja de roupas íntimas dela, onde fez uma compra de cerca de R$ 700. Ela pagou as parcelas, mas a comerciante ainda tinha R$ 440 para receber. Um dia, as duas conversavam sobre essa dívida e começaram a brigar. Rafaela até tentou um acordo para reduzir as parcelas, já que o marido da amiga estava fazendo um serviço de pedreiro na casa dela, mas não deu certo. Por conta da confusão, ela pegou um porrete, foi para a casa de Claudiane e partiu para cima dela. O Cidade Alerta foi até Mairinque e colocou as duas frente a frente. Acompanhe!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!