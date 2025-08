Briga entre mulheres na saída de festival de música termina em morte na zona oeste de São Paulo

Uma briga entre mulheres terminou em morte na zona oeste de São Paulo após um festival de música. Helen, de 43 anos, foi ao show com as amigas, mas durante a saída, ela foi espancada por mais de oito minutos. Um homem teria tentado impedir que as pessoas afastem a agressora. Helen foi até perder os sentidos e, quando o SAMU chegou, os socorristas tentaram reanimá-la, mas a vítima não resistiu. Segundo a família, testemunhas dizem saber quem é a mulher misteriosa. O suposto motivo da briga começou com uma discussão pela internet. A polícia analisa as imagens para identificar a mulher misteriosa e os homens que impediram o ataque à Helen.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!