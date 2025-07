Briga na delegacia: padrasto é suspeito de envenenar bolinho de mandioca entregue a adolescente

A polícia pediu a prisão do padrasto de Lucas da Silva Santos, de 19, o jovem que foi internado após comer um bolinho de mandioca envenenado. Os alimentos foram enviados pela irmã do padrasto, Admilson, que teria um histórico de brigas na família. A polícia trata o caso como tentativa de homicídio, já que outras pessoas comeram os bolinhos, mas apenas Lucas se sentiu mal e precisou ser levado ao hospital. A tia do menino, Cláudia, negou qualquer envolvimento no caso.



