Briga pela guarda de filhos termina em morte na zona norte de São Paulo

Uma briga pela guarda de filhos terminou em tragédia na Brasilândia, na zona norte de São Paulo. Wellington, marido de Géssica, foi morto ao tentar defender o enteado de 17 anos durante um confronto com o ex-companheiro dela, Adenilton. Segundo Géssica, o adolescente queria morar com a mãe, mas o pai não aceitava, e no dia do crime Adenilton chegou transtornado à casa da família exigindo que o filho fosse embora com ele. Durante a discussão, Adenilton atacou o adolescente e Wellington interveio para protegê-lo, sendo atingido por uma facada da qual não resistiu. Adenilton fugiu do local e é procurado.



