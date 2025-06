Briga por cerca: noivos são baleados durante festa de casamento por vizinhos de fazenda

Neri resolveu se casar com o amor da vida dela. Para celebrar esse momento, decidiu fazer a festa de casamento na fazenda do pai. No fim do evento, um carro preto estacionou na porta e buzinou. No momento em que Neri e o marido se aproximaram, dois homens misteriosos atiraram na direção do casal e depois fugiram. O casal foi socorrido às pressas e levado ao hospital. A polícia descobriu que os atiradores são vizinhos da fazenda, dois irmãos, Matheus e Devalsir. Eles moram na região há muito tempo e agem como “xerifes”. O motivo do ataque foi um desentendimento sobre uma cerca. Os suspeitos chegaram a ser presos, mas foram soltos na delegacia. O Cidade Alerta teve acesso às audiências com exclusividade.



