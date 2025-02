Brincadeira de adolescentes com bombinha em condomínio acaba em agressão entre vizinhos

Uma brincadeira de adolescentes com bombinha em um condomínio de Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, acabou com uma briga de vizinhos e agressão. Quatro jovens brincavam dentro do apartamento quando um vizinho, furioso, invadiu o local e partiu para cima dos meninos, que têm entre 13 e 14 anos. O mais velho deles, que mora no apartamento, teve a cabeça batida contra a parede pelo vizinho. Os outros três pularam da varanda ao perceberem que o homem estava com uma faca. O caso foi parar na polícia e o vizinho precisou ser contido por policiais militares e foi preso. No entanto, quando o garoto que teve ferimentos na cabeça voltou do hospital para a casa, descobriu que o agressor já estava solto.