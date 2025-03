Buscas por homem acusado de matar o próprio filho completam seis dias em área de mata fechada

As buscas por Geraldo Aparecido, que matou o filho Gabriel, de 9 anos, em um ato de vingança contra a ex-mulher, continuam intensas em uma região com mata fechada, cavernas e carvoarias, onde ele trabalhava e morava. Há seis dias do crime, bombeiros, policiais e moradores locais continuam à procura pelo homem, que conhece bem o terreno.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!