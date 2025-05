Cabeleireira morta por ex-companheiro deixa carta detalhando histórico de violência

Andreia, uma cabeleireira de 44 anos, trabalhadora da Zona Sul de São Paulo e mãe de um menino de 7 anos, foi assassinada por Roberto, um homem por quem ela se apaixonou, mas não sabia do perfil violento dele. Quando o conheceu melhor, Andreia deu um fim em tudo, mas ele não aceitou. Pouco tempo depois do fim, Roberto invadiu a casa dela, pegou uma faca e partiu para o ataque. Dessa vez, Andreia conseguiu fugir, foi à delegacia e conseguiu uma medida protetiva. Porém, o assassino morava ao lado dela. Andreia pegou a medida protetiva e escreveu uma carta no verso. Nessa carta, Andreia relatou as constantes ameaças e revelou um dos motivos pelos quais Roberto a queria morta.



