Cabeleireiro é baleado por criminosos após tentar reagir a assalto em São Paulo

O cabeleireiro Luiz Thiago Ferreira foi baleado por criminosos armados após tentar reagir a um assalto em Cotia (SP). Câmeras de segurança registraram toda a ação. Primeiro, a dupla de criminosos observou a vítima e a movimentação na rua. Em um segundo momento, um dos criminosos, se passando por um falso entregador, pediu informações. Ele anunciou o assalto, a vítima reagiu, entrou em luta corporal e três tiros foram disparados. De acordo com a Guarda Civil Metropolitana, os disparos atingiram o pescoço do rapaz, que foi socorrido e encaminhado ao Hospital das Clínicas. Os suspeitos fugiram do local.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!