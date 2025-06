Cachorro ronda casa de suspeito de matar sua dona e ajuda polícia a desvendar o crime

Dona Rosilda, de 49 anos, sumiu misteriosamente. Os parentes e amigos já tinham uma suspeita, o ex-companheiro dela. O idoso, de 64 anos, fazia várias ameaças contra Rosilda, mesmo depois do término. A polícia começou a monitorar a rotina do suspeito e observar a movimentação. A presença de um cachorro no local chamou a atenção dos agentes. O animal era, na verdade, de dona Rosilda. A polícia abordou o idoso e ele, prontamente, confessou o crime. O cachorro não saía da frente da casa porque sabia que a dona estava lá. Veja na reportagem.



