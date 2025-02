Cães farejadores trabalham para encontrar menina desaparecida no interior de São Paulo

A jovem Vitória Regina de Souza, de 17 anos, desapareceu na última quarta (26) quando voltava do trabalho para casa em Cajamar, no interior de São Paulo. Ela enviou mensagens para uma amiga, dizendo estar com medo de dois homens no ponto de ônibus. Testemunhas relataram ver um carro seguindo a jovem antes de seu desaparecimento. Agora, a polícia trabalha com cães farejadores para encontrar Vitória.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!