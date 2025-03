Câmera registra execução de mulher morta na frente do filho de 4 anos

Uma câmera de segurança registrou a execução de Isabela, 28 anos, mãe de um menino de 4 anos de idade. A gravação também captou o áudio. Quando a PM chegou ao local, o filho de Isabela estava chorando sobre o corpo da mãe. O pai dessa criança era conhecido como “Pestinha”. O homem, que morreu baleado na UTI de um hospital, era suspeito de chefiar o tráfico de drogas dentro de uma facção do Paraná. Após a morte de “Pestinha”, o bandido que assumiu o posto dele teria se envolvido em uma série de assassinatos e isso pode ter relação com a execução de isabela.



