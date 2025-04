Caminhoneiro arrisca a própria vida para enfrentar criminosos armados em rodovia

Um caminhoneiro resolveu enfrentar criminosos armados e arriscou a própria vida no meio da rodovia Régis Bittencourt, que liga São Paulo a Curitiba (PR). O motorista foi fechado por um carro branco com criminosos, que foram surpreendidos quando o caminhoneiro jogou o veículo para cima deles. O carro dos suspeitos ficou destruído e o herói ainda conseguiu escapar. Acompanhe!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!