Cantor de pagode é alvo de ataque de criminosos; filha de 4 anos está internada no hospital

O cantor de pagode, Eduardo de Souza Oliveira, conhecido como “Dubarranco”, foi alvo de criminosos. Ele estava no carro com a esposa e a filha de apenas 4 anos, quando uma moto surgiu de repente e o garupa abriu fogo contra o carro da família. Baleado no braço e na mão, o músico conseguiu se salvar, mas a menina, atingida por um tiro, segue lutando pela vida no hospital. Agora, a polícia tenta descobrir quem quis matar o artista e deixa uma criança em estado grave.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!