Cantor de pagode morre baleado ao tentar separar briga de amigos com atirador

O cantor Leonardo Serpa era cheio de sonhos e queria viver de música. O jovem passou a fazer parte do grupo de pagode O Original e começava a fazer sucesso. Certo dia, ele estava em frente a uma lanchonete ao lado de Anderson e Leonardo. Os amigos começaram a discutir com um outro homem. Leonardo tentou acalmar os ânimos, mas o homem estava furioso e jurou o casal de morte. Ele foi embora, mas, minutos depois, voltou armado e atirou contra os três, que morreram no local. A polícia investiga o que motivou a briga e tenta localizar o atirador que matou o cantor e os amigos.



