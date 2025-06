Cantor de piseiro Luca Markezi morre esfaqueado pela namorada de 17 anos na Bahia

O cantor de piseiro Lucas dos Santos Lima, de 27 anos, conhecido como Luca Markezi, morreu após ser esfaqueado dentro de casa pela namorada, uma adolescente de 17 anos, em Itacaré, na Bahia. Imagens de câmeras de segurança mostram que ele ainda tentou pedir socorro em comércios do bairro. A jovem, que inicialmente tentou mentir sobre o ocorrido, acabou confessando o crime após ser confrontada por médicos e policiais no hospital, onde acompanhou a vítima. Luca preparava uma turnê nacional e trabalhava na gravação de um DVD com músicas inéditas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!