Cantor é preso após perseguir ex-companheira por mais de um ano

O cantor Paulo Antônio de Lira Andrade, de 38 anos, conhecido como Lira Andrade, foi preso por perseguir a ex-companheira na região central de São Paulo. Ele estava foragido por tentativa de homicídio e tinha um mandado de prisão em aberto. O suspeito perseguiu a ex-companheira por mais de um ano, com ameaças de morte e até o incêndio do carro do ex-sogro. Quando a vítima decidiu se mudar para a capital paulista, Paulo viajou mais de 2,7 mil quilômetros para tentar encontrá-la.



