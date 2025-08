Cantor gospel famoso é baleado no Terminal Rodoviário da Barra Funda e quebra o silêncio

O tiroteio no Terminal Rodoviário da Barra Funda, em São Paulo, nesta quarta-feira (30), teve uma reviravolta. O homem baleado é o cantor gospel João Igor da Silva Leite, artista com mais de 1 milhão de seguidores. Ele foi atingido na perna e no braço durante uma abordagem policial dentro de um ônibus. O cantor já passou pelo IML e vai ser submetido a cirurgias para remover um projétil e corrigir lesões. Igor está consciente, estável e recebeu o Cidade Alerta para contar a versão dele do que aconteceu.



