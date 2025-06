Cantora promissora é agredida por homens misteriosos e tem o cabelo raspado

Debora Amorim, uma cantora promissora, está vivendo o melhor momento da carreira. Ela agora está apostando no sertanejo e sonha em ser a nova Ana Castela. Uma noite, ao voltar para casa, ela percebe que esqueceu o celular no carro. Quando volta para buscar, Debora se depara com dois homens encapuzados. Ela é agredida por eles no meio da rua e ainda tem o cabelo raspado. Debora fala agora com o Cidade Alerta, veja na reportagem.



