Carona fatal: GCM atira e mata o amigo de infância em Suzano (SP) após piada de cunho sexual

Guilherme, de 24 anos, foi morto pelo amigo Vitor de Paula, em Suzano (SP), após desentendimentos por causa de piadas de cunho sexual em uma noitada. Os amigos, inseparáveis desde a adolescência, estavam em um bar antes do episódio trágico. Irritado, Vitor disparou dois tiros dentro do carro onde estavam. Guilherme chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu. A prisão de Vitor trouxe perguntas à família, que agora busca saber as reais motivações do crime.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!