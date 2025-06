Carro de empresário desaparecido após evento no Autódromo de Interlagos passa por perícia

O empresário Adalberto Júnior desapareceu no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, após ir a um evento de moto. Ele deixou o carro e foi se encontrar com os amigos. Em certo momento, Adalberto voltou ao veículo para trocar de camisa e sumiu. Ele participava de um importante evento de motos na última sexta-feira (30). A família encontrou o carro dele ainda no local do evento. Nada foi levado do veículo, que passa por perícia. Ele é dono de uma rede de óticas na zona oeste da capital paulista. Até o momento, não houve movimentações bancárias na conta dele.



