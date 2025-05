Carro de empresário desaparecido é encontrado abandonado na zona norte de São Paulo

Nelson, de 44 anos, empresário do setor de suplementos, está desaparecido desde a tarde do último domingo (18). Ele retornava de uma reunião em Cravinhos, no interior paulista, quando perdeu contato com a esposa por volta das 13h. Na manhã desta segunda-feira (19), o veículo dele foi encontrado abandonado no bairro Lauzane Paulista, zona norte de São Paulo. A Polícia Civil investiga o caso e busca localizar o empresário, que, segundo familiares, não tinha inimigos nem vinha recebendo ameaças.



