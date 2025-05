Casal com tornozeleira eletrônica desaparece e rastreio leva polícia a chácara com sangue

Altair Tibes da Silva Gomes, de 33 anos, e a esposa, Andreia Aparecida Gomes Tibes, de 43 anos, desapareceram em Curitiba (PR). Eles haviam sido presos anteriormente, mas saíram com tornozeleira eletrônica. O casal resolveu seguir a vida trabalhando e montou uma loja. Um cliente, Maurício, ficou devendo R$ 2 mil e prometeu pagar. Dias depois, Andreia e Altair desapareceram e, quando a polícia rastreou as tornozeleiras eletrônicas, elas apontaram para uma chácara. Lá, a polícia encontrou a casa revirada, com manchas de sangue. A família que morava lá fugiu depois que foi ameaçada por um grupo de agiotas. Quando os agentes pediram para falar com o caseiro da chácara, que também se chama Maurício, descobriram que ele também sumiu. Agora, a polícia investiga esse mistério.



