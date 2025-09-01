Casal desaparece após negociar a venda da própria casa com criminoso que se passava por corretor

Um casal está desaparecido há duas semanas após negociar a venda da própria casa com um homem que se passava por corretor de imóveis. Nelson e Célia foram vistos pela última vez depois de receberem Ailton, que foi preso junto a um comparsa, mas não deu informações sobre o paradeiro das vítimas. O filho do casal, que é autista, foi encontrado espancado próximo a um canavial.



O Cidade Alerta teve acesso a um áudio enviado por Célia a uma amiga dias antes do desaparecimento. Na mensagem, ela dizia ter medo de morrer em razão da venda da residência. A polícia segue investigando o caso.



