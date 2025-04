Casal dono de grande escola em São Paulo é encontrado morto com sinais de execução

Um casal, dono de uma grande escola no estado de São Paulo, foi encontrado morto com sinais de execução dentro de um carro. José Eduardo Ometto Pavan, de 69 anos, e Rosana Ferrari, de 61, eram de Araraquara e foram localizados em Piracicaba. Os corpos dos empresários foram encontrados pela Polícia Militar em uma caminhonete estacionada em uma chácara. José Eduardo estava com as mãos amarradas e Rosana foi encontrada no porta-malas do veículo. A polícia agora investiga para descobrir o autor e a motivação do crime.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!