Casal que estava desaparecido é encontrado morto em motel de Santa Catarina

Os dois estavam juntos há quase 20 anos e deixaram uma filha de 4 anos

Cidade Alerta|Do R7

Uma empresária e o marido foram encontrados mortos em um motel na Grande Florianópolis, em Santa Catarina. Ana Carolina Silva e o marido Jeferson Luiz Sagaz estavam desaparecidos. Buscas foram feitas e agora o casal foi localizado sem vida. Os dois estavam juntos há quase 20 anos e deixaram uma filha de 4 anos. Jeferson era policial militar, e Ana Carolina era empresária e dona de uma esmalteria. O que aconteceu nesse quarto de motel? Veja na reportagem.

  • cidade-alerta
  • Florianópolis
  • Morte
  • PM (Polícia Militar)
  • Polícia
  • Violência

