Casas desabam na zona oeste de São Paulo e tragédia deixa desaparecidos

Um desmoronamento ocorreu no bairro Rio Pequeno, zona oeste de São Paulo, em uma área caracterizada por construções próximas e irregulares. Equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU, Defesa Civil e Polícia Militar estão no local para atender as vítimas. Duas pessoas foram resgatadas, enquanto outras duas permanecem desaparecidas. Até o momento, não há confirmação de mortes.



