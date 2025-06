Caseiros são agredidos após demorarem para abrir portão de entrada para família de donos de chácara

Uma discussão entre caseiros e parentes do dono de uma chácara em Mairiporã, na Grande São Paulo, terminou com agressões físicas e ameaça com arma de fogo. Câmeras de segurança registraram a chegada de convidados que, insatisfeitos com o tempo de espera para entrar na propriedade, iniciaram as agressões. Um dos envolvidos, policial militar, teria apontado uma arma para o caseiro. A esposa dele também foi agredida. As vítimas trabalhavam no local havia 12 anos e deixaram o emprego, além de terem registrado um boletim de ocorrência. A polícia investiga o caso.



