Caso Adalberto: empresário consumiu maconha durante o evento de motos, afirma amigo

O Cidade Alerta teve acesso ao depoimento de Rafael Aliste, o amigo de Adalberto Amarílio dos Santos Júnior que participou com ele do evento de motos no Autódromo de Interlagos. À polícia, Rafael afirmou que os dois, além de álcool, também consumiram maconha no dia do desaparecimento do empresário. A investigação afirmou ter recebido novas imagens que podem trazer respostas do que realmente aconteceu. Nesta quinta (5), a esposa de Adalberto não reconheceu como sendo do marido a calça encontrada na região do autódromo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!