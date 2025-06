Caso Adalberto: empresário encontrado morto tinha escoriações no pescoço

A investigação sobre a morte do empresário Adalberto Júnior, encontrado sem vida no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, caminha para a reta final. A principal linha da polícia aponta que ele foi morto por asfixia, já que o corpo dele foi analisado e, nele, foram encontradas marcas no pescoço, que indicam violência. No dia do crime, Adalberto teria estacionado em uma área restrita do kartódromo para evitar o pagamento do estacionamento oficial.



