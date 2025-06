Caso Adalberto: empresário foi jogado com vida no buraco, aponta laudo

Nesta terça (17), foi divulgado o laudo da morte de Adalberto Júnior, empresário encontrado morto do Autódromo de Interlagos. A pesquisa de monóxido de carbono apontou um resultado abaixo de 10%. Esse valor indica que Adalberto foi jogado com vida no buraco. Isso explicaria a ausência do álcool e da maconha no exame toxicológico.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!