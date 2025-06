Caso Adalberto: ferramenta é encontrada no local onde corpo de empresário foi localizado

Uma marreta foi encontrada no local onde o empresário Adalberto Júnior foi localizado sem vida no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo. A presença da ferramenta chama a atenção, porque apesar do local estar em obras, os funcionários não teriam esquecido utensílios na região. A investigação do caso continua. Adalberto foi encontrado sem calça e sem sapatos dentro de um buraco no autódromo.