Caso Adalberto: laudo preliminar aponta ausência de drogas no sangue, diz Guastelli

O advogado Roberto Guastelli teve acesso aos laudos preliminares da morte do empresário Adalberto Amarílio dos Santos Júnior. O exame toxicológico deu positivo para álcool, confirmando as informações iniciais fornecidas pelo amigo dele. O laudo apontou a ausência de drogas no sangue do empresário. Adalberto Júnior foi encontrado morto em um buraco dentro do Autódromo de Interlagos nesta terça (3).



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!