Caso Aia: alçapão onde garota estava teria sido construído com intuito de praticar violência

O Cidade Alerta conversa com o delegado Alexandre Souza, responsável pelo caso do desaparecimento da garota Aia, no Rio Grande do Sul. Ele conta que a criança foi encontrada após uma denúncia anônima de uma popular que teria avistado a garota pelas câmeras. Tudo indica que o alçapão onde ela foi encontrada teria sido construído para esse tipo de violência. Quando as equipes chegaram para resgatá-la, a garota estava dentro de um buraco e gritou por socorro.



