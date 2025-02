Caso Alisson: padrasto de menino encontrado morto confessa autoria do crime

Alisson, de 3 anos, desapareceu no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (19) após o padrasto dele, Pedro Henrique, deixá-lo sozinho em casa para comprar leite. Em meio às investigações, o corpo do menino foi encontrado por moradores na tarde desta quinta (20) em uma região de mata, dentro de uma bolsa. Diante da repercussão do caso, Pedro Henrique foi sequestrado pelo crime organizado e julgado no tribunal do crime. Ao ser resgatado e interrogado pela polícia, o homem confessou o crime.



