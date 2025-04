Caso Ana Beatriz: autoridades esclarecem investigação após corpo de bebê ser encontrado

Durante entrevista coletiva, autoridades esclareceram a investigação sobre Ana Beatriz, a recém-nascida que foi encontrada morta na casa da mãe. O secretário de Segurança Pública de Alagoas, Flávio Saraiva, elogiou a colaboração entre as forças policiais que levou ao desfecho do caso. Já o advogado Wellington Oliveira, representando a família, afirmou que a busca pela verdade foi essencial ao trabalho de defesa.



