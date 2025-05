Caso Ana Sophia: Cidade Alerta tem acesso ao inquérito da morte de menina de 8 anos na Paraíba

Ana Sophia, de 8 anos, desapareceu após sair para brincar com uma amiguinha em Bananeiras, na Paraíba. O Cidade Alerta teve acesso, com exclusividade, ao inquérito do caso, que até então corria em segredo de Justiça. Testemunhas contam que um homem próximo à família teria tentado abusar de Ana Sophia e das irmãs dela. Ela teria entrado na casa de uma amiga e saído do quarto do pai da menina com cara de choro. Pouco tempo depois, ela voltou para casa agitada, dizendo que queria tomar banho. A irmã dela acredita que Ana Sophia pode ter sido abusada. De acordo com o resultado final do inquérito, Tiago Fontes matou Ana Sophia, ocultou o corpo da menina e tirou a própria vida dois meses depois de ter cometido o crime. Até o momento, o corpo dela não foi encontrado.



