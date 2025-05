Caso Angélica: policial militar revela que atirou na namorada de forma acidental

A morte da diarista Angélica Ramos Pereira, de 37 anos, esconde um mistério e duas versões de um possível crime. Ela combinou de encontrar o namorado, o policial militar Valdelicio Pereira de Oliveira, de 38 anos, na casa dele. Ela foi até lá, mas foi encontrada sem vida, com um tiro na cabeça. Para a família da vítima, o PM contou que Angélica pediu para ver a arma dele e que, acidentalmente, teria atirado nela mesma. Essa versão foi desmentida e, de acordo com o relato do autor, o disparo teria acontecido acidentalmente, enquanto ele manuseava a arma. O PM foi levado para o presídio Romão Gomes da Polícia Militar, na zona norte da capital. A polícia espera agora os laudos no corpo de Angélica para entender a dinâmica do que teria acontecido e como ela morreu.



