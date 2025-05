Caso Beatriz: testemunha de agressão conta o que via na casa de mulher desaparecida

A Polícia Civil avançou nas investigações do desaparecimento de Beatriz, de 31 anos, funcionária de um hotel em Serra Negra (SP), que está desaparecida há mais de 20 dias. Indícios apontam para a participação do ex-marido dela, Thiago, no caso, e ele agora é considerado foragido pela Justiça. Eles haviam se separado recentemente após 14 anos de casamento, e, segundo pessoas próximas, ela temia até mesmo ir ao trabalho, receosa de ser encontrada pelo ex-marido. Ela era agredida durante todo o casamento e a mãe de Beatriz também declarou que a filha vivia sob vigilância constante, sem sequer poder usar o banheiro sozinha.



