Caso Bianca: carro do ex-companheiro é flagrado duas vezes por sistema de radares em área de mata

Novas informações podem mudar o rumo das investigações do caso Bianca. A mulher de 30 anos foi brutalmente atacada pelo ex-marido Bruno e levada da porta de casa para um local desconhecido em Sorocaba, no interior de São Paulo. Agora, o sistema de radares flagrou o carro de Bruno passando por uma região próxima a uma grande área de mata e fotografado por este mesmo radar duas vezes. Ainda não há a confirmação se Bianca morreu após o ataque do suspeito, já que ela não deu entrada em nenhum hospital nesses dias de desaparecimento. Testemunhas dizem que ela estava inconsciente quando Bruno a levou no carro.



